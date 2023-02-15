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РЖД сообщила о сохраняющемся интересе зарубежного бизнеса к сотрудничеству с холдингом

Экономика
РЖД сообщила о сохраняющемся интересе зарубежного бизнеса к сотрудничеству с холдингом

Иностранный бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с «Российскими железными дорогами», несмотря на текущую обстановку в мире. Об этом сообщило издание ТАСС, сославшись на пресс-службу холдинга.

При этом первый заместитель главы компании Сергей Павлов заявил, что руководство считает перспективным развитие отношений с зарубежными коллегами в новых форматах. В их числе такие международные организации, как БРИКС и «Деловая двадцатка».

«Смогли выйти на новый уровень взаимодействия с зарубежными партнерами в области инфраструктурного строительства и логистики. Добились укрепления позиций в ключевых для нас международных организациях», — подчеркнул собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что по итогам 2022 года объем грузоперевозок между Россией и Китаем увеличился на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом. Прирост по международному транспортному коридору составил 65 процентов за тот же период, а взаимодействие с Турцией активизировалось на 42 процента.

Согласно заключению РЖД, в текущем году зарубежный бизнес нацелился на увеличение экспорта в государства Центральной и Южной Азии.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил запустить строительство новой железнодорожной линии в Иране. Политик указал, что появление маршрута Решт — Астара позволит сократить время доставки товаров из Северной Европы в порты Османского и Персидского заливов.
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