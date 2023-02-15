РЖД сообщила о сохраняющемся интересе зарубежного бизнеса к сотрудничеству с холдингом

В пресс-службе добавили, что по итогам 2022 года объем грузоперевозок между Россией и Китаем увеличился на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом. Прирост по международному транспортному коридору составил 65 процентов за тот же период, а взаимодействие с Турцией активизировалось на 42 процента.