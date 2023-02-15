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Депутат Гасанов назвал причину денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Общество
Депутат Гасанов назвал причину денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Госдума на пленарном заседании денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную в Страсбурге в 1999 году.

По словам депутата Государственной думы Джамаладина Гасанова, денонсация связана с тем, что комитет министров Совета Европы прекратил членство России в Группе государств против коррупции, то есть, наша страна лишилась права голоса в этой группе, но при этом была обязана выполнять обязанности, предусмотренные данным соглашением.

«Понятно, что Россия посчитала такие условия неприемлемыми, и поэтому решила денонсировать конвенцию», — сказал он в беседе с ФАН.
Депутат Гасанов назвал причину денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Он отметил, что все меры, предусмотренные конвенцией, и так прописаны в российском законодательстве, никто не собирается прекращать бороться с коррупцией. Это чисто технический выход из международного соглашения. Он подчеркнул, что фактически меры по запрету подкупа должностных лиц, противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, против злоупотребления влиянием в корыстных целях прописаны в Уголовном кодексе Российской Федерации и других законах и нормативных актах.

«Борьба с коррупцией не останавливается в России выходом из конвенции и будет продолжаться и дальше. Российские правоохранительные органы это прекрасно понимают и продолжают заниматься поиском недобросовестных чиновников и наказывать их в соответствии с законодательством», — сказал он.

В свою очередь его коллега депутат Государственной думы Сергей Алтухов заявил, что бессмысленно придерживаться неработающих деклараций.

«У нас есть собственные достаточно эффективные институты борьбы с коррупцией – прозрачные госзакупки, декларирование доходов и крупных расходов чиновников. Прошедший год показал, что у России однозначно собственный путь в решении многих проблем. И если мы что-то делаем своими методами, чаще всего мы добиваемся в этом успеха. Поэтому не думаю, что коррупция после денонсации соглашения расцветет. Необходимо очищать наше правовое поле от таких правовых атавизмов», — резюмировал он.
Депутат Гасанов назвал причину денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев поддержал инициативу бизнесмена Евгения Пригожина запретить чиновникам выезд на отдых за границу в период проведения спецоперации. По мнению парламентария, госслужащие сейчас должны активно поддерживать участников СВО.
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