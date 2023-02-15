Депутат Гасанов назвал причину денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Он отметил, что все меры, предусмотренные конвенцией, и так прописаны в российском законодательстве, никто не собирается прекращать бороться с коррупцией. Это чисто технический выход из международного соглашения. Он подчеркнул, что фактически меры по запрету подкупа должностных лиц, противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, против злоупотребления влиянием в корыстных целях прописаны в Уголовном кодексе Российской Федерации и других законах и нормативных актах.