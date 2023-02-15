Депутат Гасанов назвал причину денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Госдума на пленарном заседании денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную в Страсбурге в 1999 году.
По словам депутата Государственной думы Джамаладина Гасанова, денонсация связана с тем, что комитет министров Совета Европы прекратил членство России в Группе государств против коррупции, то есть, наша страна лишилась права голоса в этой группе, но при этом была обязана выполнять обязанности, предусмотренные данным соглашением.
«Понятно, что Россия посчитала такие условия неприемлемыми, и поэтому решила денонсировать конвенцию», — сказал он в беседе с ФАН.
Он отметил, что все меры, предусмотренные конвенцией, и так прописаны в российском законодательстве, никто не собирается прекращать бороться с коррупцией. Это чисто технический выход из международного соглашения. Он подчеркнул, что фактически меры по запрету подкупа должностных лиц, противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, против злоупотребления влиянием в корыстных целях прописаны в Уголовном кодексе Российской Федерации и других законах и нормативных актах.
«Борьба с коррупцией не останавливается в России выходом из конвенции и будет продолжаться и дальше. Российские правоохранительные органы это прекрасно понимают и продолжают заниматься поиском недобросовестных чиновников и наказывать их в соответствии с законодательством», — сказал он.
В свою очередь его коллега депутат Государственной думы Сергей Алтухов заявил, что бессмысленно придерживаться неработающих деклараций.
«У нас есть собственные достаточно эффективные институты борьбы с коррупцией – прозрачные госзакупки, декларирование доходов и крупных расходов чиновников. Прошедший год показал, что у России однозначно собственный путь в решении многих проблем. И если мы что-то делаем своими методами, чаще всего мы добиваемся в этом успеха. Поэтому не думаю, что коррупция после денонсации соглашения расцветет. Необходимо очищать наше правовое поле от таких правовых атавизмов», — резюмировал он.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев поддержал инициативу бизнесмена Евгения Пригожина запретить чиновникам выезд на отдых за границу в период проведения спецоперации. По мнению парламентария, госслужащие сейчас должны активно поддерживать участников СВО.