Манукян предложил ввести уголовную ответственность за фейки о смертях публичных людей

Шокирующее известие потрясло поклонников и родных ведущей, актрисы Леры Кудрявцевой. Ряд СМИ опубликовали недостоверную информацию о ее кончине, чем вызвали гнев и негодование теледивы. В погоне за хайпом недобросовестные новостники нередко злоупотребляют лживыми публикациями в отношении известных людей. Журналист, блогер Вадим Манукян в беседе с ФАН предложил ввести уголовную ответственность за фейки о смертях публичных людей.
Свое негодование относительно случившегося Кудрявцева высказала на полях запрещенной ныне в РФ социальной сети.
Отношение звезды к случившемуся вполне понятно, ведь такие новости могут навредить близким и привести к плачевным последствиям. К сожалению такие примеры уже были.
«А я рад, что моя подруга Лера Кудрявцева вот так громко и публично ответила на эту бесчеловечную публикацию. На мой взгляд, пора уже поднять вопрос об уголовной ответственности за ложные публикации в Интернете о смертях публичных людей. Придумали себе игрушку. Не понимают, что супруги или пожилые родственники этих людей могут запросто умереть от такой "информации". Да чего далеко ходить. Вспомните, как измывались над семьей Пороховщикова (актер Александр Проховщиков — Прим. ФАН), когда он болел и был на грани смерти. Что в итоге случилось? Его супруга была и так в нервном состоянии, а эта "информация" о "смерти" супруга по сути заставила ее наложить на себя руки. Так что это не шутки. За такие публикации нужно строго отвечать», — поделился мнением Вадим Манукян.
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