Манукян предложил ввести уголовную ответственность за фейки о смертях публичных людей

Шокирующее известие потрясло поклонников и родных ведущей, актрисы Леры Кудрявцевой. Ряд СМИ опубликовали недостоверную информацию о ее кончине, чем вызвали гнев и негодование теледивы. В погоне за хайпом недобросовестные новостники нередко злоупотребляют лживыми публикациями в отношении известных людей. Журналист, блогер Вадим Манукян в беседе с ФАН предложил ввести уголовную ответственность за фейки о смертях публичных людей.