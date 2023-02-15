Брянского чиновника посадили на восемь лет за коррупцию

Торикова осудили по статье 290 УК РФ ч. 5 и ч. 6. Ему грозит восемь лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 1,5 млн рублей. После своего освобождения, на протяжении четырех лет, ему нельзя будет занимать административные и организационные должности.