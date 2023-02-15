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Брянского чиновника посадили на восемь лет за коррупцию

Общество
Брянского чиновника посадили на восемь лет за коррупцию

Главу департамента сельского хозяйства Брянской области Владимира Торикова поймали на получении взяток от трех фирм, которые заплатили ему 2,5 млн рублей за оказание помощи в победе.

Чиновник помог компаниям заключить необходимые контракты, победить на аукционе и увеличить их стоимость по документам. События происходили с сентября 2019 года по март 2021 года.

Торикова осудили по статье 290 УК РФ ч. 5 и ч. 6. Ему грозит восемь лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 1,5 млн рублей. После своего освобождения, на протяжении четырех лет, ему нельзя будет занимать административные и организационные должности.

Ториков был задержан еще в марте 2022 года, однако тогда ему предъявлялось обвинение только в незаконном получении 1,2 млн рублей.
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