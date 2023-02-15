Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Лавров изобрел новый «термин» для обозначения развитых стран

Политика
Лавров изобрел новый «термин» для обозначения развитых стран

Развитые государства следует считать «доразвивавшимися». С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе «Правительственного часа» он высказался по поводу развитых и развивающихся стран. Российский министр иностранных дел подтвердил, что последние на самом деле «развиваются».

«...А вот развитые западные страны можно назвать — доразвивавшиеся», — изобрел новый «термин» Лавров во время выступления в Государственной думе.

Ранее глава российского МИД сообщил об обновленной концепции внешней политики государства, раскрыв обозначенные в ней детали. По словам Лаврова, речь в соответствующем документе будет идти о необходимости прекращения монополии коллективного Запада.
россия мид лавров страна
Военкоры ФАН
Лучшие в аду