Лавров изобрел новый «термин» для обозначения развитых стран

Развитые государства следует считать «доразвивавшимися». С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.
В ходе «Правительственного часа» он высказался по поводу развитых и развивающихся стран. Российский министр иностранных дел подтвердил, что последние на самом деле «развиваются».
«...А вот развитые западные страны можно назвать — доразвивавшиеся», — изобрел новый «термин» Лавров во время выступления в Государственной думе.
Ранее глава российского МИД сообщил об обновленной концепции внешней политики государства, раскрыв обозначенные в ней детали. По словам Лаврова, речь в соответствующем документе будет идти о необходимости прекращения монополии коллективного Запада.