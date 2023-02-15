Роскосмос опубликовал удручающие фотографии разрушенной взлетной полосы в Турции

Сделанный со спутника снимок взлетно-посадочной полосы, расположенной в турецком аэропорте «Хатай» и разрушенной мощнейшим землетрясением, опубликовала в соцсетях госкорпорация «Роскосмос».
Кадр сделан с помощью аппарата «Канопус-В» 12 февраля. По фотографии видно, как затопило территорию вокруг аэропорта. «Хатай» расположен в юго-восточной части Турции недалеко от Средиземного моря.
Роскосмос ведет космический мониторинг последствий стихийного бедствия в республике. Госкорпорация использует все доступные средства и силы по запросу МЧС России.
Несколько мощнейших землетрясений магнитуды 7,6 и 7,7 произошли в Турции 6 февраля. Подземные толчки ощутили жители в десяти провинциях республики и в некоторых районах Сирии.