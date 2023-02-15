Жители новых регионов социально интегрируются в Россию

Отмечается, что уже сейчас там успешно функционируют отделения Социального фонда России. Прием граждан осуществляется в 93-х клиентских службах. Социальный фонд уже выделяет единые пособия на детей и беременных женщин. Такую поддержку получили родители 22 тысяч детей, выдано более тысячи сертификатов на маткапитал.