Жители новых регионов социально интегрируются в Россию

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении ряд законопроектов о социальной интеграции жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
На днях депутаты предметно обсудили и утвердили в первом чтении документы о пенсионного обеспечении, социальной защите и страховании, а также о некоторых специфических социальных льготах для жителей новых российских регионов, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Отмечается, что уже сейчас там успешно функционируют отделения Социального фонда России. Прием граждан осуществляется в 93-х клиентских службах. Социальный фонд уже выделяет единые пособия на детей и беременных женщин. Такую поддержку получили родители 22 тысяч детей, выдано более тысячи сертификатов на маткапитал.