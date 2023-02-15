Сергей Лавров раскрыл, из каких организаций Россия выйдет, а куда перестанет платить взносы

Депутат Государственной думы России Николай Коломейцев предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову денонсировать все договоры, «аж со времен Петра I, который выкупил всю Прибалтику за бюджеты Норвегии, Финляндии и США».
По словам министра иностранных дел, работа по выявлению неактуальных соглашений и договоров, а также определению международных структур, где участвует Россия и где одновременно нарушают собственные правила, уже ведется.
«Мы сейчас проводим кардинальный пересмотр всех наших обязательств перед международными организациями — теми организациями, которые проявили откровенно дискриминационное отношение, которые грубейшим образом нарушили свои уставные принципы равноправия участников, которые нарушают правила, процедуры ежедневно, лишь бы только нарушить правила консенсуса, которые там существуют. И принятие антироссийской резолюции Совета Европы — это одна из знакомых вам и нам организаций, в которой Россия прекратила участие. И вышли мы из Европейского суда по правам человека. Причем президент вчера на встрече с судьями подтвердил, что принимаются все меры, чтобы наши граждане ни в коей мере не потеряли правозащитную функцию государства. Функцию, которую передали во временное исполнение ЕСПЧ, но не столь неэффективно. А мы это будем делать более эффективно», — рассказал министр Лавров.
Он также отметил, что, выходя из международных организаций из-за ущемления своих прав, РФ не рвала с ними окончательно, пытаясь сотрудничать на условиях предусмотренных для стран не-членов. Однако даже на этих условиях взаимодействовать не удавалось.
«Мы хотели остаться в Совете Европы в тех конвенциях, которые открыты для стран, не участвующих в этой организации. Но и там стали предъявлять претензии, пытаясь уже в тех конвенциях ущемить наши права, которые принадлежат всем странам, участвующим в этих документах. Вот сейчас из Международной конвенции по уголовной ответственности за коррупцию, так называемой группы ГРЕКО, мы выходим ровно по этой причине. Еще целый ряд договоров, которые относятся к такой же категории, в рамках которых нас пытаются ущемить в правах, находится на рассмотрении правительства», — объяснил Сергей Лавров причины прекращения действия соглашений с международными организациями.
Россия продолжит эту деятельность, и в настоящее время вовсю идет работа по выявлению неактуальных договоров или нарушающих наши права соглашений.
«В рамках закона о международных договорах, в которой МИД выступает в качестве координатора, мы сейчас проводим соответствующую инвентаризацию. Выходим мы и из некоторых конвенций и соглашений, которые утратили свою актуальность. Здесь нет никакой политики. Была 1992 года конвенция в рамках СНГ по пенсионному обеспечению — все эти вопросы давным-давно решены в других законодательных рамках. Ну и вот что-то подобное мы сейчас предпринимаем. Но работа идет по всему спектру наших международных обязательств, рассматривается в этой связи тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов: мы задерживаем выплату взносов. Это произошло, скажем, в Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий Конвенции механизм. В целом эта структура работает, в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций», — сказал в заключение руководитель МИД России.
Ранее ФАН рассказал, что Сергей Лавров поделился деталями новой концепции внешней политики России.
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