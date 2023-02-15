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Израиль впервые за свою историю стал экспортером нефти

Экономика
Израиль впервые за свою историю стал экспортером нефти

Исторический поворот от зависящего от нефти общества к стране-экспортеру нефти позволила сделать разработка нефтяных месторождений в регионе Восточного Средиземного моря.

Покупателем израильской нефти стала крупнейшая частная нефтетрейдинговая компания Vitol. Месторождение по большей части является газовым, однако то, относительно небольшое количество получаемой оттуда нефти, позволяет удерживать внутри Израиля цены на газ.

Разработка месторождения стала возможной благодаря договоренности Ливана и Израиля при посредничестве Соединенных Штатов Америки о демаркации границы по морю.
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