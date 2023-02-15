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Читателей Guancha возмутило требование США к Украине активизировать боевые действия

Армия
Читателей Guancha возмутило требование США к Украине активизировать боевые действия

Читатели китайской газеты Guancha пришли в возмущение от требования США к украинскому военному командованию и связали его с желанием американского президента Джо Байдена поправить свои рейтинги.

США подгоняют украинские войска к ведению более активных боевых действий и гонят их в наступление для достижения некоего «переломного момента». Об очередном распоряжении Белого дома написала и китайская газета Guancha, читатели которой назвали США главными провокаторами украинского кризиса.

«Теперь судьба Байдена связана с Зеленским. Если Украина проиграет, им обоим будет очень тяжело», — отметил один из комментаторов.

Другой читатель предположил, что без прогресса на фронте Байден не убедит конгресс и дальше финансировать конфликт на Украине на прежнем уровне.

Ранее стало известно, что в Пентагоне рассматривают возможность передачи Украине оружия, конфискованного у йеменских повстанцев, передает телеканал «360».
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