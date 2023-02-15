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В Москве прокуратура запросила 23 года колонии для вора в законе Рашада Гянджинского

Происшествия
В Москве прокуратура запросила 23 года колонии для вора в законе Рашада Гянджинского

Вор в законе Рашад Исмаилов, известный в криминальном мире как Рашад Гянджинский, может получить 23 года колонии. Соответствующий запрос направил прокурор Московскому городскому суду. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Гражданин попал под статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии, а также о групповом убийстве двух лиц. Согласно версии следствия, в 2009 году фигурант, участвуя в борьбе за контроль над одним из рынков столицы, расстрелял конкурентов при помощи сообщников. Гянджинский не признался в содеянном.
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