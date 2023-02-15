Компенсацию в 250 000 рублей требуют с белгородского хулигана за нападение на инвалида

Пьяный житель Белгородской области напал на инвалида и избил его. Теперь с правонарушителя требуют возмещения морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как пишет ИА «Бел.Ру», в Валуйском городском округе прокуратура направила в суд исковое заявление, с целью защитить права инвалида I группы. Его в сентябре избил бывший нетрезвым гражданин, нанеся тем самым здоровью тяжкий вред.
Ранее вина ответчика в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности уже была доказана. В связи с этим обстоятельством представитель надзорного ведомства и направил обращение в судебную инстанцию, чтобы добиться возмещения морального вреда.
Сам инцидент имел место 14 сентября прошлого года. Обвиняемый в ходе ссоры несколько раз ударил инвалида по голове. Тот потерял равновесие и при падении ударился головой об угол стены, сообщили в ведомстве.