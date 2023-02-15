Кировские и кемеровские спортсмены выиграли этап Кубка России по ледолазанию в Приморье

В Приморском крае прошел этап Кубка России по ледолазанию, в котором приняли участие лучшие спортсмены страны. Соревнования проводились на замерзшем «водопаде» скалы Пржевальского около деревни Екатериновка.
На турнир приехали почти все участники сборной России. Соревнования осложнялись низкими температурами, но спортсмены не жаловались и за считанные секунды преодолевали сложнейшие маршруты, передает ИА PrimaMedia. Всего в турнире участвовали 34 спортсмена из разных регионов страны.
Среди женщин победу на скорость и трудность маршрута одержала многократный победитель чемпионатов мира и действующий чемпион России Мария Толоконина из Кировской области. Среди мужчин самым скоростным стал Данила Бикулов из Кемеровской области. Соревнования на трудность маршрута выиграл также кемеровчанин Георгий Дуплинский.