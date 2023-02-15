Кировские и кемеровские спортсмены выиграли этап Кубка России по ледолазанию в Приморье

На турнир приехали почти все участники сборной России. Соревнования осложнялись низкими температурами, но спортсмены не жаловались и за считанные секунды преодолевали сложнейшие маршруты, передает ИА PrimaMedia. Всего в турнире участвовали 34 спортсмена из разных регионов страны.