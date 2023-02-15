Депутат Нилов сообщил, когда откроют капсулу с «предсказаниями» Жириновского

Капсулу с «предсказаниями» покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского откроют только после 2030 года, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Запечатанная капсула с «пророчествами» Жириновского находится в Музее ЛДПР. Отмечается, что покойный политик не вел дневников, а записывал все свои мысли на диктофон и видеокамеру.
«Единственное, что он оставил в качестве своих прогнозов, и то, что мы сможем узнать только после 2030 года, находится в капсуле в Музее ЛДПР. В 2036 году мы ее откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся», — рассказал Нилов.
Примечательно, что целый ряд прогнозов Жириновского уже сбылся. Многие уверены, что и остальные предсказания политика в скором времени исполнятся.