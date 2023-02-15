Журналист Хантсом в беседе с ФБР указал на попытки Эстонии вытеснить русскоязычных граждан

Активист дал интервью главе Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэрада. В ходе беседы он констатировал тот факт, что в Эстонии наблюдается дискриминация русскоязычного населения. При этом власти стараются вытеснить тех, кто способен противостоять действующему правительству.