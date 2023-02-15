Журналист Хантсом в беседе с ФБР указал на попытки Эстонии вытеснить русскоязычных граждан

Власти Эстонии пытаются вытеснить общественно активных русскоязычных жителей. Об этом заявил журналист и общественник Аллан Хантсом.
Активист дал интервью главе Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэрада. В ходе беседы он констатировал тот факт, что в Эстонии наблюдается дискриминация русскоязычного населения. При этом власти стараются вытеснить тех, кто способен противостоять действующему правительству.
Хантсом добавил, что Евросоюз и ООН придерживаются принципов гуманизма и демократии там, где им удобно. В случае с Эстонией местные власти получили карт-бланш на действия в отношении русских.
«Местные русские активисты, организации, общины писали письма, обращения, жалобы на действия эстонских властей в Европейский суд по правам человека и в ООН. Все это ушло в никуда. От Брюсселя вообще не было никаких замечаний в адрес эстонских властей по поводу дискриминации местного русского населения. Из ООН несколько раз приходили рекомендации обратить внимание, улучшить, изменить. Рекомендации не обязательны к исполнению», – сказал журналист.
Активист отметил, что многих русскоязычных граждан не устраивает нынешнее положение. Они пытаются с этим бороться, а те, кто разочаровался, предпочитают покинуть Эстонию.