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Журналист Хантсом в беседе с ФБР указал на попытки Эстонии вытеснить русскоязычных граждан

Общество
Журналист Хантсом в беседе с ФБР указал на попытки Эстонии вытеснить русскоязычных граждан

Власти Эстонии пытаются вытеснить общественно активных русскоязычных жителей. Об этом заявил журналист и общественник Аллан Хантсом.

Активист дал интервью главе Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэрада. В ходе беседы он констатировал тот факт, что в Эстонии наблюдается дискриминация русскоязычного населения. При этом власти стараются вытеснить тех, кто способен противостоять действующему правительству.

Хантсом добавил, что Евросоюз и ООН придерживаются принципов гуманизма и демократии там, где им удобно. В случае с Эстонией местные власти получили карт-бланш на действия в отношении русских.

«Местные русские активисты, организации, общины писали письма, обращения, жалобы на действия эстонских властей в Европейский суд по правам человека и в ООН. Все это ушло в никуда. От Брюсселя вообще не было никаких замечаний в адрес эстонских властей по поводу дискриминации местного русского населения. Из ООН несколько раз приходили рекомендации обратить внимание, улучшить, изменить. Рекомендации не обязательны к исполнению», – сказал журналист.

Активист отметил, что многих русскоязычных граждан не устраивает нынешнее положение. Они пытаются с этим бороться, а те, кто разочаровался, предпочитают покинуть Эстонию.
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