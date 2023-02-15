Мать звезды «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанака стала жертвой землетрясений в Турции

Мать звезды сериала «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанака погибла под завалами при землетрясениях в Турции. О трагедии сообщила супруга актера Башак Гюмюлджинелиоглу.
Артист потерял связь с матерью неделю назад. Его супруга обращалась к подписчикам в соцсетях с просьбой помочь в поисках женщины. Гюмюлджинелиоглу отмечала, что свекровь живет в районе Хатай, который как раз оказался в зоне природного катаклизма.
Жена Чытанака рассказывала, что они не могли получить информацию от спасателей. По ее словам, в том районе не было ни одной профессиональной команды, присланной государством. 14 февраля стало известно, что спасти мать актера не удалось, и она погибла под завалами.
Напомним, мощные землетрясения в Турции и Сирии произошли 6 февраля. Общее число жертв в двух странах превысило 44 тысячи.