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Очередная вспышка кори зафиксирована в Петербурге

Общество
Очередная вспышка кори зафиксирована в Петербурге

Корь выявили в двух домах Выборгского района в Санкт-Петербурге. Подробности сообщили местные врачи.

В жилых зданиях повесили объявления с предупреждением о выявленных случаях смертельно опасного заболевания. До 1 марта по месту жительства будут делать прививки и забор крови. Жильцов домов по Проспекту просвещения пригласили посетить терапевта, который решит, потребуется ли пациенту вакцинация.

Помимо опасной инфекции, в Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Официальная статистика идет вразрез со словами губернатора Северной столицы Александра Беглова о том, что городу удалось справиться с COVID-19.
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