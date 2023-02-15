Очередная вспышка кори зафиксирована в Петербурге

В жилых зданиях повесили объявления с предупреждением о выявленных случаях смертельно опасного заболевания. До 1 марта по месту жительства будут делать прививки и забор крови. Жильцов домов по Проспекту просвещения пригласили посетить терапевта, который решит, потребуется ли пациенту вакцинация.