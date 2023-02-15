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Сотни томских детей-сирот обрели новые семьи в 2022 году

Общество
Сотни томских детей-сирот обрели новые семьи в 2022 году

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных оценила меры поддержки детей-сирот.

Как отметила Грузных, региональные власти ведут активную работу по поиску замещающих семей, членами которых могут стать сироты, оставшиеся без попечения родителей. В итоге наметились устойчивые позитивные тенденции, сообщает «МК в Томске».

Так, в течение 2022 года 552 таких ребенка смогли обрести новую семью. На сегодняшний день из трех тысяч 718 детей-сирот, зарегистрированных в Томской области, около 90% уже живут в замещающих семьях.
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