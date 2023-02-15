События в Донбассе к 15:00 15 февраля: охват позиций ВСУ в Марьинке, продвижение ВС России под Кременной

Улучшено и тактическое положение у Красногоровки. После одной из вылазок на позиции 79-й бригады ее подразделения были отведены с передовых рубежей на запасные. Однако в целом освобождение плотной застройки происходит медленно, чем и объясняются маневры на севере и юге. Охват внутригородских укреплений может вынудить украинские силы оставить свои позиции.