Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
Донецкая Народная Республика
В течение утра ВС РФ наращивают активность под Угледаром с юго-запада, применяя тяжелые огнеметные системы. Продолжаются столкновения в Победе, Марьинке, Парасковиевке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать юго-западнее Бахмута в сторону Ивановского, стремясь остановить сжатие «клещей» вокруг города.
Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допустил тактические отступления в районе Бахмута. Он заявил, что подобное может произойти в целях сохранения личного состава и выравнивания линии обороны.
Тем временем в Марьинке ВС РФ охватывают укрепленные точки ВСУ в высотках с юга и севера, после зачистки шиноремонтного завода бои переместились к улице Чапаева. Севернее города сводные силы украинской теробороны и 79-й бригады отодвинуты от улицы Геологичной и выбиты из района складов.
Улучшено и тактическое положение у Красногоровки. После одной из вылазок на позиции 79-й бригады ее подразделения были отведены с передовых рубежей на запасные. Однако в целом освобождение плотной застройки происходит медленно, чем и объясняются маневры на севере и юге. Охват внутригородских укреплений может вынудить украинские силы оставить свои позиции.
Тем временем продолжаются ожесточенные столкновения в Бахмуте и его окрестностях.
Луганская Народная Республика
Российские подразделения производят атаки местного значения на Купянском направлении. Столкновения наблюдаются у Белогоровки, Площанки, Невского, Заречного. За последние дни продвижение российских сил составило до нескольких километров.
В районе Кременского заповедника происходит медленное и постепенное продавливание украинской обороны: после отбития позиций следуют обстрел и отражение контратаки. Затем, осуществив передышку, штурмовые части двигаются дальше.
В Луганске прошел митинг, посвященный 34-летию вывода Советской армии из Афганистана. Собравшиеся жители почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов к монументу, почетный караул произвел оружейный залп, чиновники выступили с торжественными речами. В период 1979–1989 годов через Афганистан прошли более восьми тысяч уроженцев Луганской области, из них 162 погибли. Сегодня здесь проживают около полутора тысяч воинов-интернационалистов.