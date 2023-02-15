Швейцария признала незаконность передачи замороженных российских активов Украине

Швейцарские власти признали незаконность возможной передачи замороженных российских активов Украине. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Федерального совета страны.
Согласно публикации, реализация данной инициативы противоречила бы положениям принятой в государстве Конституции. Тем не менее в Берне пообещали и дальше поддерживать Киев вне зависимости от ситуации вокруг заблокированного имущества.
«Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством», — говорится в заявлении.
Ранее общая сумма российских активов, замороженных швейцарским банком Credit Suisse, превысила 19 миллиардов долларов. Реальный показатель оказался значительно больше по сравнению с официальными данными по заблокированному в стране имуществу граждан РФ (около 8,1 миллиарда долларов).