Американские власти продолжают игнорировать происходящие внутри США катастрофы, истерически преследуя КНР, сказано в статье китайского издания Global Times (GT).
По словам журналистов, в начале февраля произошел инцидент под названием «Чернобыль в Огайо». В этом штате поезд сошел с рельсов, в результате чего случилась утечка вредных веществ. Пресса подняла шумиху вокруг аварии только спустя десять дней. В то же время Вашингтон продолжает следить за НЛО и говорить об «угрозах безопасности».
«Происходящее сейчас в США иллюстрирует серьезное несоответствие между философией безопасности Вашингтона и реальностью», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели против предприятий КНР санкции из-за инцидента с аэростатом.