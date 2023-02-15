GT: «Чернобыль в Огайо» показал нежелание США обращать внимание на внутренние катастрофы

По словам журналистов, в начале февраля произошел инцидент под названием «Чернобыль в Огайо». В этом штате поезд сошел с рельсов, в результате чего случилась утечка вредных веществ. Пресса подняла шумиху вокруг аварии только спустя десять дней. В то же время Вашингтон продолжает следить за НЛО и говорить об «угрозах безопасности».