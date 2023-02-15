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GT: «Чернобыль в Огайо» показал нежелание США обращать внимание на внутренние катастрофы

Политика
GT: «Чернобыль в Огайо» показал нежелание США обращать внимание на внутренние катастрофы

Американские власти продолжают игнорировать происходящие внутри США катастрофы, истерически преследуя КНР, сказано в статье китайского издания Global Times (GT).

По словам журналистов, в начале февраля произошел инцидент под названием «Чернобыль в Огайо». В этом штате поезд сошел с рельсов, в результате чего случилась утечка вредных веществ. Пресса подняла шумиху вокруг аварии только спустя десять дней. В то же время Вашингтон продолжает следить за НЛО и говорить об «угрозах безопасности».

«Происходящее сейчас в США иллюстрирует серьезное несоответствие между философией безопасности Вашингтона и реальностью», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели против предприятий КНР санкции из-за инцидента с аэростатом.
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