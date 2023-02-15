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Токаев выступил за отмену закона о первом президенте Казахстана

Политика
Токаев выступил за отмену закона о первом президенте Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в поддержку отмены закона о первом главе государства. Теперь бывший лидер потеряет соответствующее привилегии и статус «елбасы».

Известно, что вместо данного документа вступит в действие закон «О президенте Республики Казахстан». Он будет регулировать вопросы статуса экс-глав страны.

На этом фоне бывшему казахстанскому лидеру Нурсултану Назарбаеву не будет предоставлено особое обеспечение. Речь идет о канцелярии и спецподразделении охраны. Однако квартира, госдача и автомобиль с водителем сохранятся.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал о настрое республики в отношении России. По его словам, официальная Астана нацелена на углубление сотрудничества с Москвой.
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