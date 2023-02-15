«Выживают как могут»: активист Старикова поделилась душераздирающей историей из волонтерской практики

Как говорил Платон: «помощь — препятствие для существующего или возможного зла». С начала проведения Россией спецоперации на территории Украины, множество семей остались без кормильцев. Мужчины отправились на фронт защищать Родину. Некоторые семьи столкнулись с жизненными трудностями и отсутствием финансов, им на помощь поспешили волонтеры.
Общественный деятель, активист, сотрудник волонтерской организации Алина Старикова рассказала корреспонденту ФАН о своей работе, острых общественных проблемах, которые волонтерам приходится решать, а также поделилась грустной историей одинокой женщины, попавшей в сложную ситуацию.
– Чем занимается ваша волонтерская организация?
– Наша волонтерская организация занимается помощью незащищенным слоям населения. В частности, пожилым людям и детям-сиротам, а также семьям военных и самим ребятам на фронте.
– С какими проблемами в обществе чаще всего приходится заниматься?
– В основном, проблема отсутствия участия со стороны соседей, друзей и молодежи в отношении одиноких пенсионеров и инвалидов, а также недостаток помощи и средств для детей-сирот. Что касается фронта, то наша общая проблема на данный момент – боевые действия. Волонтеры и народ сплотились под лозунгом: «Все для фронта! Все для Победы!», оказывая максимальную поддержку бойцам вещами и медикаментами.
– Какова государственная поддержка вашей волонтерской деятельности? Есть ли она вообще и что хотелось бы улучшить?
– На данный момент мы начали активное сотрудничество с волонтерами Санкт-Петербурга из организации «Берег». При наших запросах они без проблем предоставляют все, что мы не можем достать у себя в Республике (вещи для детей и бойцов). Освещение нашей деятельности в СМИ также является значимой поддержкой, но, к сожалению, на данный момент недостаточной.
– Как много людей занимается волонтерской деятельностью?
– В нашей организации всего 10-15 человек, однако волонтерской деятельностью, по сути, занимается каждый, кто помог словом, письмом, финансово или вещественно. Принеся хотя бы пару носков для солдат, книгу для ребенка или вещи для пенсионера, купив буханку хлеба и пакет молока одинокой пожилой соседке, каждый становится волонтером. У нас достаточно сплоченный народ, а в тяжелые времена мы становимся еще ближе. Это и делает нас единым и непобедимым русским народом.
– Есть ли какие-то бонусы от государства при обучении в ВУЗах?
– Бонусов у нас в Республике за нашу деятельность пока что нет, да и не для этого мы всем занимаемся. Однако, было бы приятно иметь какие-либо плюсы от своей деятельности (организация летнего досуга, хорошие места для трудоустройства по окончании ВУЗа, поездки по территории РФ на экскурсии). Сейчас, однако, практикуется регулярное посещение форумов, что тоже является своеобразным бонусом.
– Встречались ли на Вашей практике истории, которые произвели сильное впечатление?
– Когда в феврале прошлого года у нас началась частичная мобилизация, и мужчины пошли на фронт, многие пенсионеры остались без поддержки сыновей, внуков и мужей. Со мной связалась координатор проекта «Волонтер», дала адрес одной пенсионерки с такой историей и попросила навестить ее и узнать, в чем она нуждается. Когда я наведалась к этой женщине, передо мной предстала ошеломляющая картина: нуждающаяся пенсионерка оказалась слепой, муж умер год назад, а сын, который обычно ей помогал, погиб незадолго до моего визита. Из продуктов у нее была лишь горбушка хлеба и немного воды; из денег — только 300 рублей. Она – ребенок войны, сына и мужа пережила, внуков вовсе нет, здоровья — тоже. Выживает, как может.
В рамках визита мне помогала подруга по проекту. Деньги пенсионерки мы, безусловно, не использовали: сходили в ближайший магазин, купили молока, нарезанного хлеба, яиц, нарезку колбасы и сыра, крупу, печенье, сахар, соль, баклажку воды, — в общем, все то, что необходимо любому человеку. Мы узнали, что раз в два дня к ней заходит соседка и помогает с приготовлением пищи. Мы оставили ей свои контакты и, конечно, вписали ее в список нуждающихся в помощи волонтеров. Теперь к ней регулярно приезжают ребята и оказывают необходимую помощь. Такие нелегкие жизненные обстоятельства не могут не вызывать сострадание и необъятное желание помочь.
Ранее ФАН писал, что руководство российских волонтеров помогает жителям Херсонщины решать их насущные проблемы.