«Выживают как могут»: активист Старикова поделилась душераздирающей историей из волонтерской практики

– Когда в феврале прошлого года у нас началась частичная мобилизация, и мужчины пошли на фронт, многие пенсионеры остались без поддержки сыновей, внуков и мужей. Со мной связалась координатор проекта «Волонтер», дала адрес одной пенсионерки с такой историей и попросила навестить ее и узнать, в чем она нуждается. Когда я наведалась к этой женщине, передо мной предстала ошеломляющая картина: нуждающаяся пенсионерка оказалась слепой, муж умер год назад, а сын, который обычно ей помогал, погиб незадолго до моего визита. Из продуктов у нее была лишь горбушка хлеба и немного воды; из денег — только 300 рублей. Она – ребенок войны, сына и мужа пережила, внуков вовсе нет, здоровья — тоже. Выживает, как может.