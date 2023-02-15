Иностранные государства смогут интегрировать ракетные системы «Витязь» в свою систему ПВО

Новейший зенитный ракетный комплекс «Витязь», разработанный российскими специалистами, может быть интегрирован в зарубежные системы противовоздушной обороны. Об этом в беседе с изданием ТАСС рассказал сотрудник концерна «Алмаз-Антей».
По словам представителя конструкторского бюро компании, упомянутая установка является достаточно гибкой для взаимодействия с уже существующими системами обороны. При этом возможно их подключение не только к технике российского производства, но и зарубежного.
«Если заказчик нам выскажет пожелания, куда бы он хотел интегрировать систему, например, в ранее существующие системы российской разработки, то это сделать проще - минимум работы. В иностранные — тоже возможно», — заявил собеседник агентства в ходе международной выставки Aero India 2023.
Меж тем британский военный аналитик Шон Белл признал, что бюджет Североатлантического альянса не рассчитан на возможный открытый конфликт с Россией. По его словам, уже сейчас запасы вооружений и боеприпасов стран-участниц НАТО сильно истощены.