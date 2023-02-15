В Евросоюзе создадут комиссию для обсуждения передачи российских активов Украине.

О планах сообщило шведское председательство в Совете ЕС.
По информации ведомства сегодня было проведено обсуждение о создании специальной группы, задачей которой будет разработка решений по перераспределению замороженных российских резервов на поддержку Украины.
Прежде всего группе предстоит изучить юридические механизмы позволяющие реализовать такую схему. Также задачей нового органа будет изучение общего объема арестованных и замороженных средств.
Группа должна подготовить доклад для Совета ЕС. После этого Совет должен решить как именно использовать полученные рекомендации. Если планы ЕС будут реализованы, это станет первым подобным прецедентом в истории.
Ранее этот вопрос передачи российских активов Киеву уже поднимался. Так, в конце января сообщалось, что в ЕС нашли некие юридические основания для осуществления этого плана.