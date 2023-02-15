«Газпром» не будет платить повышенный налог

Принятием нового закона, СФ вывел из-под повышенного налога не только сам «Газпром», но и его дочерние компании. Изначально во время первого рассмотрения законопроекта в Госдуме этот вопрос поднимался в общем – для всех участников соглашений о регулировании финансирования, заключаемых при добыче нефтегазовых ресурсов. Однако во время второго чтения в ГД парламентарии приняли корректировки, касающиеся категорий компаний, которые подпадают под повышенный налог.