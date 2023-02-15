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«Газпром» не будет платить повышенный налог

Экономика
«Газпром» не будет платить повышенный налог

В Совете Федерации одобрили закон о выводе «Газпрома» из системы облагания повышенным налогом на прибыль для компаний, продающих СПГ другим государствам.

Закон, принятый в ноябре 2022 года, установил повышение налога на прибыль экспортеров сжиженного природного газа до 30%.

Принятием нового закона, СФ вывел из-под повышенного налога не только сам «Газпром», но и его дочерние компании. Изначально во время первого рассмотрения законопроекта в Госдуме этот вопрос поднимался в общем – для всех участников соглашений о регулировании финансирования, заключаемых при добыче нефтегазовых ресурсов. Однако во время второго чтения в ГД парламентарии приняли корректировки, касающиеся категорий компаний, которые подпадают под повышенный налог.
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