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Москвичка отдала аферистке 1 млн рублей за снятие венца безбрачия с 29-летней дочери

Происшествия
Москвичка отдала аферистке 1 млн рублей за снятие венца безбрачия с 29-летней дочери

Жительница Москвы лишилась 1 млн рублей после попытки снять венец безбрачия с 29-летней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка часто путешествовала, имела хорошую работу, однако супруга ей так и не удалось найти. Взволнованная мать решила, что всему виной черная магия.

Она обратилась за помощью к 55-летней знакомой, которая якобы умеет снимать антисвадебный сглаз. Женщина отдала за обряд крупную сумму, после чего «колдунья» больше не выходила на связь. Теперь аферистку ищут правоохранители.
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