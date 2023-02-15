Москвичка отдала аферистке 1 млн рублей за снятие венца безбрачия с 29-летней дочери

Жительница Москвы лишилась 1 млн рублей после попытки снять венец безбрачия с 29-летней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Девушка часто путешествовала, имела хорошую работу, однако супруга ей так и не удалось найти. Взволнованная мать решила, что всему виной черная магия.
Она обратилась за помощью к 55-летней знакомой, которая якобы умеет снимать антисвадебный сглаз. Женщина отдала за обряд крупную сумму, после чего «колдунья» больше не выходила на связь. Теперь аферистку ищут правоохранители.