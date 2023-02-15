Защитившему пояс чемпиона UFC Махачеву грозит двухлетняя дисквалификация

Российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Об этом информирует издание Sportskeeda. По данным источника, Махачева обвиняют в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед боем с Александром Волкановски из Австралии. Если вина российского спортсмена будет доказана, его могут дисквалифицировать на срок до двух лет, пишет RT.