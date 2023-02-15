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Защитившему пояс чемпиона UFC Махачеву грозит двухлетняя дисквалификация

Спорт
Защитившему пояс чемпиона UFC Махачеву грозит двухлетняя дисквалификация

Чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева могут отстранить от участия в соревнованиях.

Российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Об этом информирует издание Sportskeeda. По данным источника, Махачева обвиняют в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед боем с Александром Волкановски из Австралии. Если вина российского спортсмена будет доказана, его могут дисквалифицировать на срок до двух лет, пишет RT.

На прошлой неделе Махачев впервые в карьере защитил пояс чемпиона UFC. Российский боец победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 в Перте.
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