Карасин рассказал, почему уволили выпускников МГИМО в Польше

В комитете Совфеда прокомментировали увольнение выпускников МГИМО в Польше, сравнив инцидент с националистическими чистками.
В своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выложил пост, в котором сравнивает увольнение с госслужбы выпускников МГИМО в Польше с националистическими чистками образца Германии 30-х годов, когда люди с похожими на русские фамилии подвергались гонениям, а также те люди, у кого есть родственники в Москве и Санкт-Петербурге.
Карасин высказал предположение, что подобная участь может настигнуть выпускников других российских вузов. Подобное происходит по причине «декомунизации» в рамках принятого в Польше «Закона о люстрации» в 1996 году.
Увольнение выпускников МГИМО в Польше произошло еще два месяца назад, о чем сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью для издания Gazeta Polska Codziennie.