Карасин рассказал, почему уволили выпускников МГИМО в Польше

В своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выложил пост, в котором сравнивает увольнение с госслужбы выпускников МГИМО в Польше с националистическими чистками образца Германии 30-х годов, когда люди с похожими на русские фамилии подвергались гонениям, а также те люди, у кого есть родственники в Москве и Санкт-Петербурге.