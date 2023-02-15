Морских ежей и мохнаторуких крабов выращивают в Приморье в промышленных масштабах

По словам руководителя агентства по рыболовству Приморского края Валерия Корко, на многочисленных «морских огородах» выращено 19,3 тысячи тонн гребешка, более 7 тысяч тонн трепанга, 3.5 тысячи тонн устриц и 2,3 тысячи тонн мидий. Также делаются первые шаги по выращиванию в заводских условиях таких редких объектов аквакультуры, как морские ежи и мохнаторукий краб.