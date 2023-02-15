Морских ежей и мохнаторуких крабов выращивают в Приморье в промышленных масштабах

В Приморском крае в заводских условиях выращивают морских ежей и мохнаторуких крабов. За 2022 год предприятия аквакультуры региона произвели 62 тысячи тонн продукции.
Этот показатель на 9% превышает объем продукции, выпущенной в 2021 году. Приморье сохраняет лидирующие позиции в России по производству морских гидробионтов, передает ИА PrimaMedia.
По словам руководителя агентства по рыболовству Приморского края Валерия Корко, на многочисленных «морских огородах» выращено 19,3 тысячи тонн гребешка, более 7 тысяч тонн трепанга, 3.5 тысячи тонн устриц и 2,3 тысячи тонн мидий. Также делаются первые шаги по выращиванию в заводских условиях таких редких объектов аквакультуры, как морские ежи и мохнаторукий краб.
На данный момент разведением аквакультуры в Приморье занимаются 114 предприятий, за которыми закреплено 329 рыбоводных участков общей площадью около 80 гектаров.