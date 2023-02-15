Дипломатический провал: как колониальная политика Парижа лишила Францию влияния в странах Магриба

Профессор международных отношений Университета Кади Айада в Марракеше Зухайр Ламим заметил, что нарративы внешней политики Франции регулярно меняются, и такие скачки носят преемственный характер. Эммануэль Макрон выдвигал различные политические лозунги во время своей предвыборной кампании и турне по Африканскому континенту. Его громкие слова вселяли надежду на улучшение ситуации, но на деле ничего не изменилось.