Дипломатический провал: как колониальная политика Парижа лишила Францию влияния в странах Магриба

Политические отношения между Парижем и странами Магриба снова переживают застой на фоне недавних дипломатических скандалов. По мнению региональных экспертов, такая ситуация обусловлена устаревшими стереотипами, на которые опирается руководство Франции.
Президент Эммануэль Макрон продолжает использовать прежние классические механизмы, практически не изменившиеся с колониальных времен. В результате Алжир все больше демонстрирует безразличие к развитию диалога с Елисейским дворцом, Тунис предпочитает оставаться в стороне, сообщает марокканское агентство Hespress, ссылаясь на мнение национальных исследователей в области политологии.
«Париж не смог до конца интегрироваться в события региона. Напротив, США, Россия и Китай планомерно расширяют свое экономическое и политическое влияние на африканском континенте. Некоторые эксперты связывают такое положение вещей с внутренними структурными кризисами, которые переживает Франция в настоящий момент», — говорится в материале Hespress.
Удары ниже пояса
В данной связи профессор политологии Университета Хасана II в Касабланке Мухаммед Зинеддин считает, что внешняя стратегия Парижа остро нуждается в опытных лидерах, наподобие Жака Ширака. Такие выдающиеся люди стимулировали и придавали импульс отношениям с традиционными партнерами европейского государства.
«Эммануэль Макрон не придерживается четких принципов в своей внешней политике. Это касается не только Магриба или африканского региона. Отношения Парижа с Испанией, Италией и Германией в последнее время также остаются крайне натянутыми. Глубинное государство во Франции еще не осознало изменений, происходящих в соседних странах», — уверен исследователь.
Зинеддин назвал смертельным ударом для Парижа изгнание его армейских частей из некоторых африканских стран. Использование Францией традиционных средств давления на правительства, считает марокканский эксперт, перешло все границы.
«Недавнее решение Европарламента — это удар ниже пояса. Такие же методы Париж использовал и прежде применительно к другим странам, от которых не смог добиться желаемых целей», — добавил профессор.
Ранее высший законодательный орган ЕС одобрил резолюцию, осуждающую судебную власть и ситуацию со свободой прессы в Марокко. Данный шаг Европейского парламента вызвал широкую критику со стороны арабской общественности.
«Негативное дипломатическое бездействие Франции в отношении ее основных партнеров, особенно Марокко, будет иметь тяжелые политические и экономические последствия. Париж эмоционально относится к проблемам региона, но так и не извлек выгоды из рационально выстроенного партнерства Рабата с другими странами ЕС, в частности, с Испанией», — заключил Зинеддин.
Константы внешней политики Франции
Профессор международных отношений Университета Кади Айада в Марракеше Зухайр Ламим заметил, что нарративы внешней политики Франции регулярно меняются, и такие скачки носят преемственный характер. Эммануэль Макрон выдвигал различные политические лозунги во время своей предвыборной кампании и турне по Африканскому континенту. Его громкие слова вселяли надежду на улучшение ситуации, но на деле ничего не изменилось.
«Французская внешняя политика не отклоняется от трех укоренившихся констант: колониального мышления, экономического истощения стран и присвоения чужих культурных достижений. Патерналистский подход по-прежнему характеризует дипломатические методы Парижа в отношении с другими государствами. Это, в частности, касается и Магриба. Такая позиция мешает заложить основы для конструктивного стратегического партнерства», — считает исследователь.
По его мнению, государства Северной Африки имеют взаимовыгодные интересы во многих сферах. Однако Франция предпочитает руководствоваться собственными расчетами и продвигать стратегию экономической и политической интеграции в регионе.
«Это сводит на нет всю риторику Макрона, направленную на обновление и прогресс. Стратегическое партнерство остается недосягаемым из-за французской элиты, которая до сих пор смотрит на Магриб через солнцезащитные ретро-очки.
Франция использует межрегиональные проблемы для обслуживания своих политических и экономических интересов. Во многих случаях такие действия являются скорее топливом для разжигания двусторонних кризисов» — подчеркнул Ламим.
Профессор напомнил, что Париж поддерживает ряд авторитарных режимов на Африканском континенте. Франция внесла свой вклад в осуществление нескольких военных переворотов в регионе, что лишь увековечивает ее колониальные взгляды, заключил эксперт.
Ранее Международная редакция Федерального агентства новостей подробно рассказала о налаженной схеме, которую применяет Париж для выкачивания ресурсов из беднейших стран Африки. В частности, для собственного обогащения Франция использует контрабандные потоки ценного металла.