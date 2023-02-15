Неизвестный проник в школу Кемерово, чтобы «получить среднее образование»

Мужчина проник в один из классов кемеровских школ во время урока. Он зашел в кабинет и сел за последнюю парту.
Удивленная учительница спросила у неизвестного, что он делает в классе. По его словам, он хочет получить среднее образование. При этом, пока мужчина направлялся в класс, его якобы никто не остановил. Кемеровчанин также добавил, что пошел бы на занятие для девятого класса, но не знает, в каком кабинете они проходят.
Власти Кемерово прокомментировали сложившуюся ситуацию. Они пообещали, что школа расторгнет договор с охранным предприятием. Контроль за теми, кто входит в стены учебного учреждения, будет усилен. Сейчас в инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов.