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Трое пьяных мужчин избили посетителя ночного клуба в Екатеринбурге

Происшествия
Трое пьяных мужчин избили посетителя ночного клуба в Екатеринбурге

Отдых в ночном клубе в Екатеринбурге закончился массовой дракой. Участники потасовки находились в нетрезвом состоянии, сообщило издание Е1.

Сначала между тремя приятелями и мужчиной произошел конфликт. Затем началось избиение. Клиент получил несколько ударов ногами по лицу. В полицию потом никто не обращался.

Ранее массовая драка произошла в одном из кафе города Люберцы. В ход пошли не только кулаки, но и пистолет. Стражи порядка установили участников потасовки и нашли стрелка, у него изъято светошумовое оружие.
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