Трое пьяных мужчин избили посетителя ночного клуба в Екатеринбурге

Отдых в ночном клубе в Екатеринбурге закончился массовой дракой. Участники потасовки находились в нетрезвом состоянии, сообщило издание Е1.
Сначала между тремя приятелями и мужчиной произошел конфликт. Затем началось избиение. Клиент получил несколько ударов ногами по лицу. В полицию потом никто не обращался.
Ранее массовая драка произошла в одном из кафе города Люберцы. В ход пошли не только кулаки, но и пистолет. Стражи порядка установили участников потасовки и нашли стрелка, у него изъято светошумовое оружие.