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Помогать нашим бойцам, а не ездить за рубеж: депутат Сухарев осудил шикующих чиновников

Общество
Помогать нашим бойцам, а не ездить за рубеж: депутат Сухарев осудил шикующих чиновников

Оказание помощи участникам спецоперации — лучший показатель того, достоин ли чиновник занимать свою должность. Об этом заявил ФАН депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.

Инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения спецоперации получила широкую поддержку среди интернет-пользователей. Как отметил сам бизнесмен, демонстрация любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.

«Я вообще считаю, что демонстрация роскоши ни к чему хорошему не приводит. Она вызывает зависть: те же для себя это делаешь, а не для кого-то. Это не связано с периодом СВО, а зависит от морального облика человека, который нужно всегда сохранять. Может быть запреты, как таковые, не нужны. Запрещая, мы, может быть, подталкиваем к чему-то наших сограждан. Это — моральная степень ответственности каждого, тем более депутата, как публичного лица», — прокомментировал депутат Госдумы.
Помогать нашим бойцам, а не ездить за рубеж: депутат Сухарев осудил шикующих чиновников

Иван Сухарев также призвал своих коллег уделять больше внимания оказанию помощи участникам СВО.

«Я, например, никуда не уезжаю. Понятно, что есть определенные санкции, опасности, но дело не в этом. Причина в том, что ребята на передовой гибнут, попадают в госпитали. Требуется помощь, поддержка. Выездом за границу и демонстрацией шикарной жизни поддержать их невозможно. Им нужна поддержка там путем выезда, общения с ними. Вот чем нужно заниматься», — пояснил собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что готовность помогать нашим бойцам — один из главных показателей качественной работы госслужащего.

«Если человек ведет себя по-другому, он просто недостоин занимать ту или иную должность и быть депутатом, представлять интересы людей. Президент был вынужден принять непростое решение о начале СВО и, конечно, отдыхать сейчас не время», — подытожил народный избранник.
Помогать нашим бойцам, а не ездить за рубеж: депутат Сухарев осудил шикующих чиновников

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов поддержал инициативу Евгения Пригожина. Собеседник ФАН отметил, что у чиновников нет никакой причины хвастаться благополучием.
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