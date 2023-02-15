Помогать нашим бойцам, а не ездить за рубеж: депутат Сухарев осудил шикующих чиновников

Оказание помощи участникам спецоперации — лучший показатель того, достоин ли чиновник занимать свою должность. Об этом заявил ФАН депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.
Инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения спецоперации получила широкую поддержку среди интернет-пользователей. Как отметил сам бизнесмен, демонстрация любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
«Я вообще считаю, что демонстрация роскоши ни к чему хорошему не приводит. Она вызывает зависть: те же для себя это делаешь, а не для кого-то. Это не связано с периодом СВО, а зависит от морального облика человека, который нужно всегда сохранять. Может быть запреты, как таковые, не нужны. Запрещая, мы, может быть, подталкиваем к чему-то наших сограждан. Это — моральная степень ответственности каждого, тем более депутата, как публичного лица», — прокомментировал депутат Госдумы.
Иван Сухарев также призвал своих коллег уделять больше внимания оказанию помощи участникам СВО.
«Я, например, никуда не уезжаю. Понятно, что есть определенные санкции, опасности, но дело не в этом. Причина в том, что ребята на передовой гибнут, попадают в госпитали. Требуется помощь, поддержка. Выездом за границу и демонстрацией шикарной жизни поддержать их невозможно. Им нужна поддержка там путем выезда, общения с ними. Вот чем нужно заниматься», — пояснил собеседник ФАН.
Он подчеркнул, что готовность помогать нашим бойцам — один из главных показателей качественной работы госслужащего.
«Если человек ведет себя по-другому, он просто недостоин занимать ту или иную должность и быть депутатом, представлять интересы людей. Президент был вынужден принять непростое решение о начале СВО и, конечно, отдыхать сейчас не время», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов поддержал инициативу Евгения Пригожина. Собеседник ФАН отметил, что у чиновников нет никакой причины хвастаться благополучием.