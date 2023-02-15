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Шаляпин рекомендовал Ахеджаковой уйти на пенсию и не лезть в политику

Шоу-бизнес
Шаляпин рекомендовал Ахеджаковой уйти на пенсию и не лезть в политику

Звезде «Служебного романа» Лие Ахеджаковой следует оставить работу и не лезть в большую политику. Такой рекомендацией поделился певец Прохор Шаляпин.

Актриса выступала с критикой в адрес России. После этого в театре «Современник» перестали показывать спектакли с участием Ахеджаковой.

Шаляпин признался, что ему сложно оценивать поведение 84-летней артистки. Она — актриса преклонного возраста, поэтому могла бы уже сидеть дома на пенсии, «как все нормальные люди», отметил певец.

«Есть же биологический возраст, и когда тебе за 80 — пора бросать работу. Не нужно в таком возрасте лезть на сцену и в большую политику», — заявил исполнитель в беседе с iReactor.

Артист добавил, что Ахеджакова, конечно, великая и любимая актриса, снявшаяся в хороших советских фильмах. Но несмотря на уважение, она уже в возрасте и должна понимать, что ей «не 16 лет», чтобы «лезть на амбразуру», резюмировал Шаляпин.
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