Шаляпин рекомендовал Ахеджаковой уйти на пенсию и не лезть в политику

Артист добавил, что Ахеджакова, конечно, великая и любимая актриса, снявшаяся в хороших советских фильмах. Но несмотря на уважение, она уже в возрасте и должна понимать, что ей «не 16 лет», чтобы «лезть на амбразуру», резюмировал Шаляпин.