Шаляпин рекомендовал Ахеджаковой уйти на пенсию и не лезть в политику

Звезде «Служебного романа» Лие Ахеджаковой следует оставить работу и не лезть в большую политику. Такой рекомендацией поделился певец Прохор Шаляпин.
Актриса выступала с критикой в адрес России. После этого в театре «Современник» перестали показывать спектакли с участием Ахеджаковой.
Шаляпин признался, что ему сложно оценивать поведение 84-летней артистки. Она — актриса преклонного возраста, поэтому могла бы уже сидеть дома на пенсии, «как все нормальные люди», отметил певец.
«Есть же биологический возраст, и когда тебе за 80 — пора бросать работу. Не нужно в таком возрасте лезть на сцену и в большую политику», — заявил исполнитель в беседе с iReactor.
Артист добавил, что Ахеджакова, конечно, великая и любимая актриса, снявшаяся в хороших советских фильмах. Но несмотря на уважение, она уже в возрасте и должна понимать, что ей «не 16 лет», чтобы «лезть на амбразуру», резюмировал Шаляпин.