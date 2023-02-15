Депутат ливийского парламента: Россия поддержит любое эффективное урегулирование в нашей стране

Он отметил, что североафриканское государство полагается на международных и региональных партнеров, которые поддерживают позицию внутриполитических сторон. Среди таковых, в частности, депутат назвал арабское объединение ЛАГ. По его словам, в настоящее время рассматривается план формирования нового консенсусного кабмина, без которого не реально проведение общенациональных выборов.