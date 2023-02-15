Депутат ливийского парламента: Россия поддержит любое эффективное урегулирование в нашей стране

Тобрук, 15 февраля. Россия поддержит любое внутриполитическое решение в Ливии, способствующее выходу из сложившегося кризиса. Об этом заявил член Палаты представителей североафриканского государства Фатхалла ас-Саити.
В интервью каналу Sputnik депутат ответил на ряд вопросов, касающихся сложной политической обстановки в Ливии. Он также поделился мнением о роли РФ в судьбе страны, особенно в свете его последнего визита в Москву.
«Россия, безусловно, важное государство для Ливии, ключевое. Государство — член Совета Безопасности, которое имеет исторические отношения с Триполи и остается ее другом. К нашей стране применяются пункты Главы VII Устава ООН, и РФ — одно из государств, которое должно поддержать любое эффективное урегулирование в Ливии», — подчеркнул Ас-Саити.
Он отметил, что североафриканское государство полагается на международных и региональных партнеров, которые поддерживают позицию внутриполитических сторон. Среди таковых, в частности, депутат назвал арабское объединение ЛАГ. По его словам, в настоящее время рассматривается план формирования нового консенсусного кабмина, без которого не реально проведение общенациональных выборов.
Ас-Саити не исключил возможности перерастания текущей напряженности в вооруженный конфликт, инициатором которого станет глава утратившего легитимность и доверие парламента Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дбейба. Последний уже демонстрировал готовность использовать силовые инструменты для сохранения своей власти.