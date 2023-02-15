Знаменитый российский художник хочет украсить портретом Дягилева Париж

Сафронов заявил, что на данный момент он хочет создать масштабный портрет Дягилева на стене здания во Франции. Подробностей художник не сообщил, однако уточнил, что работа над этим проектом активно идет, а прототип, который в последствии украсит один из домов Парижа, уже готов.