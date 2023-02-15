Знаменитый российский художник хочет украсить портретом Дягилева Париж

Заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов хочет украсить здание в Париже портретом театрального руководителя Сергея Дягилева.
Сафронов заявил, что на данный момент он хочет создать масштабный портрет Дягилева на стене здания во Франции. Подробностей художник не сообщил, однако уточнил, что работа над этим проектом активно идет, а прототип, который в последствии украсит один из домов Парижа, уже готов.
Сафронов известен тем, что пишет свои выдающиеся картины на московских зданиях. Таким образом он привлекает внимание аудитории и, по его словам, преображает даже самые унылые хрущевки.
Сергей Дягилев был театральным постановщиком в конце 19-го и начале 20-го века. Он прославился своими постановками во Франции и в России, которые были благосклонно восприняты аудиторией и получили популярность во всем мире.