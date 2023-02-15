Коуч Татьяна Шпицер: модель развития лидерства как ключ к «выживанию» в экономике идей

Как отметила коуч, человеку в новой экономике будет отведена роль создателя идей. Воплощать идеи в реальность будут механизмы, роботы, автоматические системы, а человек будет отвечать за производство идей и за то, чтобы проложить им путь в жизнь. Таким образом концепция классического индустриального лидерства, отвечающего за формирование стратегии и контроль команды — уже не актуальна.