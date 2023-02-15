Коуч Татьяна Шпицер: модель развития лидерства как ключ к «выживанию» в экономике идей

На сегодняшний день в России происходит переход от индустриальной экономики к постиндустриальной. Новая экономическая модель подразумевает под собой изменение технологического уклада. Так считает действующий директор производственной компании, коуч по международным стандартам Татьяна Шпицер. В беседе с ФАН эксперт рассказала, какими чертами должен обладать лидер в новой постиндустриальной экономике.
Как отметила коуч, человеку в новой экономике будет отведена роль создателя идей. Воплощать идеи в реальность будут механизмы, роботы, автоматические системы, а человек будет отвечать за производство идей и за то, чтобы проложить им путь в жизнь. Таким образом концепция классического индустриального лидерства, отвечающего за формирование стратегии и контроль команды — уже не актуальна.
«Лидер в новой экономике — это нечто большее. Экономике идей нужна личность, которая удачно сочетает и управленческие, и лидерские способности, которая способна обращать внимание на мелочи в процессе реализации идеи и, самое главное, которая эти идеи производит. Кроме того, такой лидер может тонко чувствовать потребности общества, сочетать их с собственными амбициями и видением. Также он способен гибко адаптироваться к условиям и мотивировать людей», — объяснила Шпицер.
Разве может все это сочетаться в одном человеке? По мнению собеседника ФАН, на этот вопрос можно ответить твердым «да». В новой экономике фокус наведен на способность к смыслообразованию, но стоит помнить, все люди разные, не может каждый быть лидером.
«Лидерами станут только те люди, которые будут меняться, которые будут знать о своем потенциале и смогут его грамотно воплотить в жизнь. Те умственные, управленческие, социальные и прочие индивидуальные способности, которые компании требуют от завтрашних лидеров, невозможно развить при сложившемся на сегодняшний день подходе к лидерству», — объяснила эксперт.
Также Татьяна Шпицер отметила, что скорость изменений, происходящих в современной экономике, уже довольно высока и будет только расти. В итоге устоят только те компании, которые смогли вовремя среагировать на рыночные изменения. Эксперт подчеркнула, что во главе успевающих и, оттого, успешных компаний, всегда стоит лидер.
«Единственное целесообразное, финансово приемлемое и рациональное решение — воспитать лидеров будущего уже сегодня. И для того, чтобы не терять время на поиск себя, чтобы ответить на вопросы: “какие мои сильные и слабые стороны?”, “в каком направлении мне идти?” — существует особый инструмент — Модель Развития Лидерства (LDF). Применяя LDF, люди развиваются по мере того, как они развивают свои способы осмысления мира», — добавила коуч.
Модель Развития Лидерства была создана на основании данных, собранных за 40 лет исследований, в которых участвовали десятки тысяч взрослых респондентов, включая несколько тысяч лидеров. По мнению Шпицер, сегодня этот инструмент стал актуален как никогда. Модель Развития Лидерства показывает человеку возможные горизонты его развития и пути достижения этих горизонтов.
«Человек получает готовую модель, которую остается только воплощать в жизнь. А новая экономика уже жаждет новых лидеров и новых идей!» — заключила эксперт.
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