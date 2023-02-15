Глава ЦАР Туадера обсудил сотрудничество с президентом Республики Маврикий

Банги, 15 февраля. Национальный лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с президентом Республики Маврикий Притвираджсингом Ропуной.
Центральноафриканский лидер приветствовал коллегу в столице государства. Основной темой разговора политиков стало укрепление двустороннего сотрудничества и развитие партнерских отношений в различных отраслях.
Ранее президент ЦАР провел переговоры с главами Чада и Анголы Махаматом Идрисом Деби Итно и Жуаном Лоренсу соответственно. Их встреча прошла за закрытыми дверями, и ее подробности не разглашаются.
Кроме того, Фостен-Арканж Туадера принял участие во Всемирном саммите правительств в Дубае. Участники мероприятия обсудили различные проблемы в современной государственной власти и модернизацию цифровой экономики, здравоохранения и внедрение информационных технологий.
В дополнение к этому посол РФ в ЦАР Александр Бикантов отметил намерение главы Центральноафриканской Республики лично принять участие в конференции «Россия — Африка». Российский дипломат подчеркнул, что в случае непредвиденных обстоятельств президента заменит премьер-министр Феликс Молуа.