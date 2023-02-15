Аналитики ожидают повышения ключевой ставки

Аналитики SberCIB повысили прогноз во вероятной ключевой ставке Центрального банка до 8,5%. В начале февраля 2023 года ЦБ сохранил ключевую ставку в размере 7,5%, однако спрогнозировал ее рост в течение этого и следующего года.