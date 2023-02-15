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Аналитики ожидают повышения ключевой ставки

Экономика
Аналитики ожидают повышения ключевой ставки

Финансовые специалисты прогнозируют повышение ключевой ставки до 8,5%.

Аналитики SberCIB повысили прогноз во вероятной ключевой ставке Центрального банка до 8,5%. В начале февраля 2023 года ЦБ сохранил ключевую ставку в размере 7,5%, однако спрогнозировал ее рост в течение этого и следующего года.

Специалисты обратили внимание на тон заявлений представителей Центрального банка и теперь уверены, что в этом году говорить о снижении или сохранении ставки невозможно, ожидается ее рост.

В SberCIB прогнозируют начало процесса повышения ставки со стороны ЦБ в середине марта, но допускают перенос этого процесса на апрель в связи с ожиданием Центробанком поступления большего количества финансовых данных.
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