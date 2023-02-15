Россия увеличит экспорт газа в Словакию

Сообщается, что увеличение объема поставок необходимо для удовлетворения нужд Словакии. Всего в Словакию должно попасть 30 млн кубометров топлива, однако далее их планируется перераспределить в другие страны Европы. Так, около 22 млн кубометров будет направлено в Австрию и какое-то количество в Италию. Остальное же останется в Словакии. Суммарно запасы газа в Словакии должны увеличиться на 5 млн кубометров.