Двое детей и восемь взрослых стали жертвами схода лавины в Таджикистане

Десять человек получили смертельные травмы при сходе лавины в двух областях Таджикистана. Об этом СМИ рассказали в комитете по чрезвычайным ситуациям республики.
Так, в городе Хорог Горно-Бадахшанской области под снежной массой погибли восемь граждан, в том числе мальчик и девочка четырех лет. Оказались полностью разрушены как минимум четыре дома, еще 18 зданий получили повреждения.
По данным КЧС, девять местных жителей удалось спасти. Специалисты ведут работы, направленные на ликвидацию последствий ЧП.