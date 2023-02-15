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Зеленский в мае может посетить саммит G7 в Хиросиме

Политика
Зеленский в мае может посетить саммит G7 в Хиросиме

Президент Владимир Зеленский может посетить саммит «Большой семерки» в Хиросиме, если получит такое приглашение. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Встреча лидеров стран G7 состоится в мае текущего года. По словам украинского дипломата, этот саммит станет «важным шансом» для Киева.

Журналисты японского информационного агентства «Киодо» в свою очередь отметили, что Токио пока официально не приглашал Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что одной из тем саммита G7 в мае станет противодействие экономическому давлению.
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