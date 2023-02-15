Зеленский в мае может посетить саммит G7 в Хиросиме

Президент Владимир Зеленский может посетить саммит «Большой семерки» в Хиросиме, если получит такое приглашение. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
Встреча лидеров стран G7 состоится в мае текущего года. По словам украинского дипломата, этот саммит станет «важным шансом» для Киева.
Журналисты японского информационного агентства «Киодо» в свою очередь отметили, что Токио пока официально не приглашал Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что одной из тем саммита G7 в мае станет противодействие экономическому давлению.