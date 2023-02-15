Число зараженных дифтерией в Нигерии выросло до 216 человек

Абуджа, 15 февраля. Количество инфицированных дифтерией в пяти штатах Нигерии достигло 216 человек.
Ранее Минздрав республики зафиксировал вспышку опасного заболевания в четырех регионах государства. Медики зарегистрировали около 100 пострадавших, из которых 25 погибли.
По актуальным данным, подтвержденное количество заражений варьируется в пределах 220 человек, а число смертей достигло 40. Кроме того, в пяти штатах Нигерии врачи зафиксировали более 500 подозрений на инфекцию.
В основной группе риска заболевания дифтерией — невакцинированные дети в возрасте до 14 лет. Они составляют более 85% от всех зарегистрированных случаев.
Ранее вспышка холеры в нигерийском штате Эбони унесла жизни девяти граждан. Общее число зараженных достигло отметки в 30 человек.
Кроме того, лихорадка Ласса стала причиной смерти 178 жителей страны. Центр по контролю заболеваний республики зарегистрировал в общем 989 случаев инфекции.