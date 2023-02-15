Мосгорсуд оставил в силе решение о признании Венедиктова иноагентом

Московский городской суд отклонил жалобу бывшего главного редактора СМИ «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова✱ на решение о законности признания журналиста иноагентом.
Инстанция отклонила апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте суда.
Напомним, Минюст России включил Венедиктова в список СМИ-иноагентов. Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к сайту «Эхо Москвы», после чего радиостанция была отключена от эфира.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами