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Мосгорсуд оставил в силе решение о признании Венедиктова иноагентом

Общество
Мосгорсуд оставил в силе решение о признании Венедиктова иноагентом

Московский городской суд отклонил жалобу бывшего главного редактора СМИ «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова✱ на решение о законности признания журналиста иноагентом.

Инстанция отклонила апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте суда.

Напомним, Минюст России включил Венедиктова в список СМИ-иноагентов. Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к сайту «Эхо Москвы», после чего радиостанция была отключена от эфира.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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