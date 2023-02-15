Вучич отреагировал на теорию об искусственном происхождении землетрясения в Турции

Авторы идеи об искусственном происхождении землетрясения являются чудаками. Такое мнение выразил лидер Сербии Александр Вучич.
Глава государства отреагировал на теорию об искусственном происхождении подземных толчков и колебаний в Турции. Вучич признался, что после ознакомления с некоторыми идеями задался вопросом «что делать с этими людьми?».
«Что касается теорий о землетрясении, к сожалению, живем, когда, чтобы не сказать, безумцы, скажу, есть всякие чудаки, творцы так называемых «истин». На нескольких телеканалах слушал невероятные теории, например: "ЦРУ устроила землетрясение в Турции, потому что Турция не полностью на стороне Украины"», — говорится в речи Вучича.
В Сербии 15 февраля отмечается День государственности. Президент США Джо Байден поздравил Белград и призвал присоединиться к антироссийским санкциям.