Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полиция изъяла полкилограмма пороха и сотни патронов у пенсионера под Херсоном

Происшествия
Полиция изъяла полкилограмма пороха и сотни патронов у пенсионера под Херсоном

Сотрудники полиции изъяли взрывчатку и патроны в Херсонской области, сообщили в региональном ГУ МВД.

Оперативники получили информацию и наведались к 65-летнему пенсионеру. В ходе обыска у него обнаружили четыре банки с порохом общим весом 500 граммов. Кроме того, мужчина хранил 217 патронов.

В поселке Чаплинка стражи порядка обнаружили тайник. В нем хранились более килограмма артиллерийского пороха и 56 зарядов со взрывчаткой массой 56 килограммов. Все найденное было утилизировано на спецполигоне.
пенсионер порох патрон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду