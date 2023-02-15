Полиция изъяла полкилограмма пороха и сотни патронов у пенсионера под Херсоном

Сотрудники полиции изъяли взрывчатку и патроны в Херсонской области, сообщили в региональном ГУ МВД.
Оперативники получили информацию и наведались к 65-летнему пенсионеру. В ходе обыска у него обнаружили четыре банки с порохом общим весом 500 граммов. Кроме того, мужчина хранил 217 патронов.
В поселке Чаплинка стражи порядка обнаружили тайник. В нем хранились более килограмма артиллерийского пороха и 56 зарядов со взрывчаткой массой 56 килограммов. Все найденное было утилизировано на спецполигоне.