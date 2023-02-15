Федеральные каналы анонсировали послание Путина

Федеральные каналы покажут послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля с 12:00 до 13:00
Время длительности послания президента Федеральному Собранию, которое будет проходить в Гостином Дворе, составит один час. Первый канал, НТВ, "Россия-1" будут транслировать послание с 12:00 до 13:00.
Послание президента будет посвящено специальной военной операции, поддержке ее участников и оснащению армии. Также президент поднимет в послании экономические и социальные вопросы в нынешних реалиях.
Заместитель главы международного комитета Совета федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что первый вопрос будет касаться повышения обороноспособности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что помимо утвержденного списка гостей, приглашенными могут стать участники спецоперации, а также СМИ дружественных стран.