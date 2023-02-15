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Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили две базы террористов в Южно-Центральном регионе республики

Весь мир
Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили две базы террористов в Южно-Центральном регионе республики

Уагадугу, 15 февраля. Вооруженные Силы Буркина-Фасо уничтожили две базы террористов в провинциях Наури и Зундвеого Южно-Центрального региона.

Представители ВС сообщили, что в результате скоординированной операции военнослужащие ликвидировали несколько радикалов. Кроме того, солдаты республиканской армии конфисковали вооружение и боеприпасы боевиков и изъяли их технику.

Ранее силовые структуры уничтожили несколько лагерей джихадистов при поддержке Добровольцев в защиту Отечества (VDP). Мероприятия по нейтрализации террористической угрозы прошли в северном районе Ронга и в Сахельской области.

Позднее ВВС Буркина-Фасо обезвредили базу радикалов в западной провинции Косси. После успешной атаки в регион выехали сухопутные подразделения, которые провели исследование территории на предмет выживших боевиков.

Кроме того, солдаты республиканской армии вызволили из плена джихадистов более 60 человек. В ходе скоординированной операции военнослужащие ликвидировали террористов и освободили 62 женщины и четверых детей.
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