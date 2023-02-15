Россия и Белоруссия подписали соглашение о единой политике в сфере промышленности

Москва и Минск подписали межправительственное соглашение, касающееся единой промышленной политики. Соответствующая информация появилась на официальном сайте российского правительства.
Ожидается, что данный шаг приведет к увеличению товарооборота между двумя государствами в условиях жестких санкций со стороны западных государств. Согласно заявлению, благодаря документу у компаний из России и Белоруссии появится дополнительная мотивация для сотрудничества.
«Углубление промышленной и экономической интеграции России и Беларуси в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран имеет стратегический характер», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в ближайшее время российский президент Владимир Путин может провести очные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил проведения встречи в ближайшую пятницу, 17 февраля.